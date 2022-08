Incendio domato a bordo di una nave cargo a Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 AGO - Intervento dei vigili del fuoco al porto di Piombino (Livorno) per un incendio divampato a bordo di una nave, un cargo merci. Le fiamme, riferiscono i pompieri, sono state estinte rapidamente. Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco di Piombino, una di Follonica e personale da Livorno. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte della guardia costiera.

