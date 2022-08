Abusi su bimba vicina di casa, arrestato pensionato

(ANSA) - PISTOIA, 15 AGO - Arrestato alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia, un pensionato di 69 anni che avrebbe abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa. L'arresto è stato fatto dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata. L'uomo ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo le ricostruzioni il pensionato era solito passare insieme un po' di tempo con la bambina, in particolare facendole vedere animali da cortile ma anche dicendole di non raccontare niente a nessuno delle molestie che sarebbero state attuate in queste circostanze. La cosa si sarebbe ripetuta più volte nel corso del tempo ed è emersa perché la stessa bambina ha raccontato la vicenda prima alla nonna e poi a una psicologa, facendo così scattare le indagini che hanno portato alla misura cautelare chiesta dalla procura e concessa dal gip di Pistoia.

L'uomo comunque ha respinto e negato tutte le accuse che gli vengono mosse. (ANSA).