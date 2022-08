Sventato rave party nel Livornese, 100 identificati

(ANSA) - LIVORNO, 14 AGO - Sventato dalla polizia un rave party a Quercianella, sul litorale livornese, presso una caletta denominata "del leone". Circa 100 persone sono state identificate dalle forze dell'ordine e sono stati sequestrati sistemi di amplificazione per la musica corredati da generatore.

In seguito a una segnalazione è stato attivato un apposito protocollo operativo adottato dalla questura di Livorno, e sul posto sono intervenute numerose forze dell'ordine, insieme a vigili del fuoco e polizia locale che "hanno bloccato all'accesso al sito di numerose persone dell'area antagonista proveniente da varie provincie limitrofe". Nelle prime ore del pomeriggio tutto il materiale è stato rimosso per essere tolto dalla disponibilità degli organizzatori del party abusivo.

