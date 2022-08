Italia Nostra, concerto Jovanotti cancella habitat Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 AGO - "La località, la spiaggia del cosiddetto 'Muraglione', per il concerto di Jovanotti a Viareggio non è compatibile con i princìpi di tutela ambientale che oltretutto l'iniziativa del Jova Beach Party pretende di voler difendere. Spontaneamente la natura in quest'angolo sta preparando un habitat propizio per moltissime specie viventi, alcune delle quali pesantemente minacciate": Lo scrive, in una nota, Italia Nostra a proposito dei due concerti di Jovanotti in programma il 2 e 3 settembre a Viareggio (Lucca).

Secondo Italia Nostra "il colossale evento del Jova Beach rischia di cancellare tutto questo patrimonio. Già nel 2019 si era svolta qui la prima edizione, e già nel 2019 le associazioni ambientaliste avevano espresso le loro forti perplessità: ma oggi il valore ambientale di questa zona si è ulteriormente accresciuto, e proporzionalmente è cresciuta l'inopportunità di stravolgerla. Chiediamo con urgenza l'attenzione e l'intervento delle autorità competenti perché vietino la manifestazione in oggetto. O, se non altro, impongano con la massima fermezza che le dune presenti; in loco; non vengano indiscriminatamente spianate durante l'allestimento". (ANSA).

"Felicissimo di ospitare il Jova Beach Party, sia per la nostra comunità che per il grande rispetto che Jovanotti ha sempre dimostrato nei confronti dell'ambiente" si dice invece il sindaco di VIareggio Giorgio Del Ghingaro che sui possibili danni che potrebbe subire l'habitat della spiaggia precisa: "La spiaggia del Muraglione è di riporto: si è formata di recente con sabbia residua riportata dalle correnti, e non mi risulta ci siano dune, ma semplici accumuli. Non si tratta poi di un'oasi protetta, ma un'area di libera balneazione, quindi sottoposta ogni giorno ad un forte impatto umano. Basta dare un'occhiata in questo periodo per capirlo. Se viene chiamata la spiaggia dei viareggini un motivo ci sarà".