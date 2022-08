Ippica: figlio di Varenne punta a tris Gp Sesana Montecatini

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 09 AGO - Attesa sfida tra Vernissage Grif e Cokstile-N, due cavalli 'star' del panorama ippico, per la 70/a edizione del Gp Città di Montecatini previsto il 15 agosto (inizio ore 19.40). La corsa fa parte della 107/a stagione di trotto all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini (Pistoia) che con questa classica giunge al suo clou stagionale. Per la vittoria finale, oltre a Vernissage Grif - figlio della leggenda Varenne e vincitore delle ultime due edizioni del Gran Premio - e Cokstile-N, abituato alle platee internazionali, si segnalano anche lo svedese Diamanten-S e Akela Pal Ferm, guidata dal frustino d'oro Antonio Di Nardo.

La prova sui 1.640 metri, valida come Gruppo I, ha un montepremi di 121.000 euro per la finale. Le due batterie di qualificazione sono composte ognuna da nove partenti: alla finale accederanno i primi quattro cavalli al traguardo delle due batterie e il quinto classificato con il miglior tempo.

Questi i numeri, i cavalli e i guidatori sorteggiati stamattina.

Prima batteria: 1 Vesna (Legati), 2 Barbabietolo Pel (Bellei), 3 Cokstile-N (Dell'Annunziata), 4 Diamanten-S- (Goop), 5 Zinko Top (Baldi), 6 - Blackflash Bar (Mollo), 7 Valzer Di Poggio (Barbini), 8 Global Trustworthy-S (Gocciadoro), 9 - Deimos Racing-S (Esposito). Seconda batteria: 1 Ur Tab di Azzurra (Baveresi), 2 Vincerò Gar (Gubellini), 3 Agrado (Di Stefano), 4 Vernissage Grif (Gocciadoro), 5 Cointreau (Baldi), 6 Generaal Bianco-Nl (Castaldo), 7 Akela Pal Ferm (Di Nardo), 8 Chief Orlando-N (Piscuoglio), 9 Dumbo-DK (Bellei). (ANSA).