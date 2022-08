Morto 31enne dimesso ospedale, aperta inchiesta per omicidio

(ANSA) - PRATO, 08 AGO - La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne morto sabato 6 agosto in casa sua dopo essersi sentito male ma dopo che, appena due giorni prima, era stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Al pronto soccorso il 31enne era andato per un malore ma poi era stato dimesso. Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e la procura di Prato potrebbe disporre presto l'autopsia. (ANSA).