Minaccia incendi al Sassicaia, denunciato per tentata estorsione

(ANSA) - LIVORNO, 08 AGO - Chiede l'immediato pagamento di circa 150mila euro e, in caso di mancata ricezione dei soldi, minaccia di incendiare le vigne dell'azienda di proprietà della famiglia Incisa della Rocchetta che produce il celebre vino Sassicaia a Bolgheri (Livorno). I carabinieri del nucleo investigativo di Livorno, in seguito alle indagini della procura, hanno denunciato un informatico di 47 anni della provincia di Trieste. Le investigazioni dei carabinieri hanno avuto inizio verso la fine di marzo dopo che la direzione dell'azienda aveva denunciato ai militari la ricezione di una serie di messaggi minatori trasmessi via e-mail coi quali una ignota organizzazione criminale informava di avere sotto tiro i costosissimi beni e strutture della casa vinicola. Nello specifico era stato appunto richiesto ai vertici aziendali e ai proprietari l'immediato pagamento di 150.000 euro, da eseguire utilizzando una procedura non tracciabile e dunque attraverso siti internet particolari in cui effettuare transazioni per trasformare euro in valuta digitale Bitcoin. Il 47enne si sarebbe avvalso di diversi account di posta elettronica anonimi, creati da provider con server attestati all'estero, proprio per inibirne l'individuazione e la localizzazione.

Le indagini si sono concluse appena è stato possibile acquisire elementi probatori che ricondurrebbero all'uomo la responsabilità delle tentate estorsione. Secondo quanto emerge, il 47enne risulta già oggetto di indagini condotte da uffici di polizia specializzati anche di altri Paesi dell'Ue, come presunto responsabile di minacce estorsive dirette ad altre aziende italiane, attive soprattutto nella produzione e commercializzazione di generi alimentari. (ANSA).