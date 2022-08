Maltempo in Toscana, esteso codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - Permane anche oggi in Toscana una situazione di instabilità causata da infiltrazioni di aria più fresca. La sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha esteso fino alle 20 di oggi, lunedì, il codice giallo per temporali forti. Le aree interessate sono quelle interne, centrali e meridionali, costa e isole escluse.

Per oggi, lunedì, ancora tempo instabile con rovesci e temporali sparsi; nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili sull'Appennino tosco-emiliano e sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Possibili colpi di vento e grandinate.

Domani, martedì, possibilità di isolati temporali nel pomeriggio sul basso aretino e sul basso grossetano. Sempre per la giornata di oggi previsto vento a tratti forte sul Grossetano e Senese, con raffiche fino a 50-70 km/h sulle zone collinari e costiere.

(ANSA).