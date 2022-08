Incendi: fiamme nel Livornese, Aurelia chiusa

(ANSA) - CAMPIGLIA MARITTIMA, 08 AGO - Un vasto incendio di sterpaglie alimentato dalla presenza di vento è scoppiato nel territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno) e precauzionalmente è stata chiusa la strada statale Aurelia in direzione sud. Sul posto operano i vigili del fuoco, anche con un elicottero, e volontari antincendio della Regione Toscana mentre la polizia di stradale è intervenuta per impedire l'accesso all'Aurelia e suggerire a chi viaggia itinerari alternativi.

Tre squadre di pompieri sono attualmente schierate a protezione delle abitazioni e delle infrastrutture. Le fiamme però non risultano ancora sotto controllo. (ANSA).