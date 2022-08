Vento e pioggia nel Senese, più richieste intervento vvf

(ANSA) - SIENA, 07 AGO - Varie richieste di intervento stanno arrivando alla sala operativa dei vigili del fuoco senesi per danni provocati questo pomeriggio dal vento e dalla pioggia nel comune di Siena e nella provincia, a Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore e Castellina in Chianti: le segnalazioni riguardano alberi e pali caduti, rami pericolanti, danni da acqua. Contestualmente, si segnala dai pompieri, i vigili del fuoco del comando di Siena stanno anche intervenendo per un incendio di sterpaglie lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze nel comune di Monteriggioni.

In supporto inviata una squadra dal distaccamento di Castelfiorentino del comando di Firenze e spostata sulla sede centrale di Siena una squadra di Montalcino. (ANSA).