In Toscana altri 1.329 casi Covid e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 07 AGO - Sono 1.329 i nuovi casi Covid, età media 54 anni, registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana che portano così il dato complessivo a 1.351.873 di contagiati rilevati dall'inizio della pandemia. Effettuati 1.271 tamponi molecolari e 8.466 antigenici rapidi: di questi il 13,6% è risultato positivo (il 67,6% per le prime diagnosi). Si registrano altri 5 decessi - 2 uomini e 3 donne con un'età media di 88,8 anni, residenti nelle province di Massa Carrara (1), Lucca (2) e Pisa (2) - che portano il totale a 10.493. prosegue il calo dei ricoverati: sono 606, 17 in meno di cui 22 in terapia intensiva, 1 in più. Rispetto a ieri sono in calo i casi e i test, con un tasso di positività invariato: nel precedente report i contagi rilevati erano 1.777 su 1.723 tamponi molecolari e 11.370 antigenici rapidi, con un'incidenza di nuovi positivi del 13,6% (il 70,3% per le prime diagnosi).

I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.573 persone) e raggiungono quota 1.253.361 (92,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 88.019 positivi, lo 0,3 per cento in meno rispetto a ieri. Complessivamente sono 87.413 le persone in isolamento a casa, perchè presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (232 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%).

Per l'andamento nelle singole province della pandemia Firenze registra 238 casi in più rispetto a ieri), Prato 76, Pistoia 105, Massa Carrara 124, Lucca 179, Pisa 169, Livorno 148, Arezzo 123, Siena 77, Grosseto 90. (ANSA).