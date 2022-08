Auto tampona moto in A11,due morti in provincia di Pistoia

(ANSA) - CHIESINA UZZANESE (PISTOIA), 07 AGO - Un uomo e una donna sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte scorsa poco prima delle 1.30 in A11, nel comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia), in direzione mare. Le vittime, 47 e 45 anni, viaggiavano in sella a una moto che, secondo gli accertamenti della polizia stradale, è stata tamponata da un'auto. Nell'incidente coinvolta anche una seconda vettura: da quanto ricostruito ha investito il centauro sbalzato dalla moto in seguito al tamponamento. La moto è rimasta incastrata sotto la macchina che l'ha urtata.

Sul posto, insieme alla polizia stradale, intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. In seguito all'incidente l'A11 è rimasta chiusa fino a poco prima delle 4:30 nel tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio (Lucca). (ANSA).