Zecche in casa-vacanze, soccorsi 16 turisti in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 05 AGO - Vacanza da dimenticare per un gruppo di turisti provenienti da una Parrocchia della provincia di Siena che soggiornava a San Martino, frazione montana di Val Masino (Sondrio). In 16 fra giovanissimi e adulti, dimoranti in una casa-vacanze del piccolo paese della Valtellina, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari perché punti, nelle braccia e in altre parti del corpo, dalle zecche. Sei le ambulanze dell'Areu, l'Agenzia regionale per emergenza e urgenza. Alcuni pazienti sono stati trasportati all'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como), altri in quello di Sondrio. (ANSA).