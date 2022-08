Musica e spiritualità, festival Fil_Armonia a Certosa Galluzzo

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Otto appuntamenti per 'riaccordare' il mondo e imparare nuovamente ad ascoltarlo: dal 4 al 16 settembre la Certosa del galluzzo a Firenze ospita Fil_Armonia, festival di musica e spiritualità, ideato e prodotto da La Filharmonie, giovane orchestra fondata nel 2016, "unico hub musicale under 35 in Toscana", con la direzione artistica di Giulio Arnofi e la direzione musicale di Nima Keshavarzi. In programma sei concerti e due conferenze pensate, si spiega, "per stimolare una riflessione sull'essere umano e il suo rapporto con la natura, fermandosi ad ascoltare, nell'epoca più frenetica e rumorosa della storia".

"In linea con la storia passata e presente della Certosa - si spiega ancora -, La Filharmonie ha strutturato una rassegna di concerti, conferenze e spettacoli multidisciplinari che mette al centro la musica e la nozione di armonia": questa prima edizione del festival "è dedicata al tema della spiritualità, intesa nel senso più ampio possibile come dimensione in cui trovare un nuovo equilibrio con se stessi, gli altri e il mondo di cui facciamo parte. Le conferenze approfondiranno le relazioni tra musica, arti visive, filosofia e spiritualità mentre il programma musicale è dedicato in gran parte al Novecento e alla contemporaneità e si presenta come un viaggio attraverso brani caratterizzati da sensibilità molto diverse ma uniti dal filo rosso delle tematiche del festival. Il luogo scelto è quantomai appropriato per un altro grande tema di Fil_Armonia: l'ecologia, intesa stavolta come ecologia acustica". (ANSA).