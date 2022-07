Muore per annegamento all'isola d'Elba

(ANSA) - RIO MARINA (LIVORNO), 31 LUG - Un uomo di circa 30 anni è morto nella tarda mattinata di oggi per annegamento all'isola d'Elba. È accaduto vicino all'isolotto di Ortano, località non lontana da Rio Marina (Livorno).

Sul posto, chiamati dalla Capitaneria di porto, sono intervenute una ambulanza medicalizzata di Capoliveri e un'ordinaria di Rio marina. Nel frattempo era stato attivato anche il Pegaso 2, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

(ANSA).