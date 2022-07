Incendi: rogo in bosco Senese, in azione elicottero

(ANSA) - SAN GIMIGNANO (SIENA), 31 LUG - I vigili del fuoco di Siena stanno intervenendo dalle prime ore del pomeriggio per un incendio di bosco e sterpaglie in località Fonte di Campaino, nel comune di San Gimignano (Siena). Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze di alcuni annessi agricoli e per questo sul posto si sono recate anche una squadra del distaccamento di Poggibonsi, un'autobotte e l'elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina, oltre a personale antincendio della regione Toscana. Sul luogo del rogo si è recato anche il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci insieme a personale della Protezione civile. Le fiamme al momento sono circoscritte e non si registra nessun coinvolgimento di abitazioni civili e persone. (ANSA).