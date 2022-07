Brindano con champagne e scappano tranne 1, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Hanno brindato con tre bottiglie di champagne e numerosi cocktail in un locale nell'Oltrarno fiorentino. Quando è arrivato il conto da oltre settemila euro, quasi tutti si sono dileguati. Dei sette clienti al tavolo sono rimasti in due. All'arrivo della polizia, solo uno ha pagato una quota da 1000 euro. Per questo un fiorentino, 40 anni, è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.

È successo la notte scorsa, intorno alle 3. A chiamare il 112 Nue è stato il proprietario del locale. Gli amici avevano prenotato un tavolo per mezzanotte, secondo una prima ricostruzione, per un festeggiamento. Hanno ordinato alcuni cocktail. Poi hanno chiesto una bottiglia di bollicine del valore di 300 euro, due magnum di champagne da 2.400 euro. Ma per concludere hanno brindato con una bottiglia di champagne da 4.500 euro. Alla fine il cameriere ha presentato il conto, ma quasi tutti i commensali sono fuggiti. Il proprietario ha preteso il pagamento dagli unici due clienti rimasti. Fallito il tentativo di saldare con la carta di credito, il fiorentino ha pagato 1000 euro. Ma è finito lo stesso nei guai. (ANSA).