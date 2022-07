Camion a fuoco, riaperta A11, 5 km di coda

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - E' stata chiusa per meno di un'ora l'A11 tra Pistoia e Montecatini, in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante andato a fuoco. Autostrade per l'Italia informa che il tratto è stato riaperto poco prima delle 12:45 e che "attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda".

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. (ANSA).