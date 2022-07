Incendi: fuoco vicino binari, interrotta linea Firenze-Pisa

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 LUG - La linea ferroviaria Firenze-Pisa è temporaneamente interrotta all'altezza di Empoli (Firenze) a causa di un incendio di sterpaglie avvenuto ai margini dei binari e a poca distanza dallo svincolo Empoli est della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Le fiamme hanno preso vigore poco prima delle 15 grazie anche al vento forte.

Prima è stata interrotta la circolazione dei treni, poi alle 17 è stato chiuso per una decina di minuti lo svincolo Est della Fi-Pi-Li in entrata in direzione mare. Dopo che era stato domato da vigili del fuoco e volontari, il fuoco ha ripreso forza intorno alle 18, con il fumo che ha invaso la carreggiata in direzione ovest della superstrada. L'incendio ha minacciato alcune aziende che si trovano nella zona. Sul posto sono presenti tre squadre e sei mezzi del 115. Attualmente si segnalano vari treni cancellati in entrambe le direzioni e alcuni cancellati nel tratto tra Empoli e Lastra a Signa (Firenze), con attivazione di bus sostitutivi. (ANSA).