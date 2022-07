A Forte Marmi installazione con gigante Mr Arbitrium

(ANSA) - FORTE DEI MARMI, 19 LUG - Al Forte Leopoldo I, simbolo di ospitalità e accoglienza della città di Forte dei Marmi (Lucca), è arrivato Mr. Arbitrium, messaggero di pace fra i popoli. Una monumentale figura maschile dalla possente muscolatura che, nell'atto di appoggiarsi al Fortino, fulcro di storico "passato", "sorregge" il presente per "spingere" il tutto verso il futuro, ricordando a chi l'osserva, che l'inizio è oggi e non domani. L'installazione di Emanuele Giannelli, spiega una nota, accolta e patrocinata dal Comune rimarrà esposta fino al 22 agosto, raffigura l'inarrestabile pensiero umano.

"Dopo la sua personale 'Altro come possibilità' ospitata al Fortino nel 2018 - afferma Graziella Polacci, consigliere alla cultura e turismo - abbiamo pensato di proseguire il percorso con l'artista, accogliendo questa colossale e simbolica scultura che va ad inserirsi perfettamente nel contesto, non solo armonizzandosi con il Fortino, ma con tutta la piazza Garibaldi". (ANSA).