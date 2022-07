Elba book festival, al via l'ottava edizione

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 18 LUG - Al via dal 19 luglio e fino al 22 l'Elba book festival, manifestazione dedicata all'editoria indipendente giunta all'ottava edizione che torna nella sua versione più classica, con gli stand coperti di libri nella piazza del Popolo di Rio nell'Elba (Livorno).

Quest'anno hanno aderito 27 case editrici, tra le quali Marcos y Marcos, Odoya, Edicola Ediciones, Exòrma, Narratè e La Vita Felice.

Ad aprire la rassegna sull'isola dell'Arcipelago toscano la cerimonia del premio Lorenzo Claris Appiani per la migliore traduzione letteraria dal francese: alle 18, nei giardini pubblici Il Gitto, il riconoscimento sarà consegnato a Federica Di Lella, traduttrice del romanzo La sete (Safarà) di Marie-Claire Blais. Tra gli ospiti del festival Iaia Forte, Tomaso Montanari, Ilide Carmignani, Mariano Tomatis, Loredana Lipperini, Ermete Realacci e Angelo Ferracuti.

Il 22 alle 18, nella piazza del Barcocaio, riflettori puntati poi sulla consegna del premio Demetra, riconoscimento ideato nel 2021 con l'obiettivo di dare visibilità e sostegno agli autori e agli editori indipendenti italiani che mettono l'ambiente e la sostenibilità al centro delle loro pubblicazioni. Per tutti gli eventi www.elbabookfestival.com. (ANSA).