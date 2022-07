Caldo, Firenze da bollino rosso oggi e domani

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Oggi e domani 5 città bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: sono Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Mercoledì saranno nove, a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma.

E' il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute su 27 città. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. Oggi sono 5, domani saranno nove, mercoledì sette quando però 5 città passeranno in rosso. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

In particolare a Firenze, si spiega da Palazzo Vecchio, oggi e domani la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi che si stima salga fino a 40 nella giornata di mercoledì. Come di consueto, il Comune invita a seguire il "decalogo" compilato dal ministero della Salute con i comportamenti e le misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore: fra i consigli del Ministero, non uscire nelle ore più calde, bere molti liquidi (non alcolici), fare pasti leggeri, usare cappelli per proteggere la testa dal sole diretto.