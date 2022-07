Eredità delle Donne 2022 con Abramson e Boccassini

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Da Jill Abramson, la prima donna a dirigere il New York Times all'ex magistrata Ilda Boccassini, ma anche Benedetta Barzini, Alessandra Kustermann, Giorgia Soleri, Cecilia Sala, Chiara Lalli, Lidia Ravera, Barbara Alberti e Nadeesha Uyangoda. Sono alcune ospiti della quinta edizione de L'Eredità delle Donne, il festival sull'empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, che si terrà dal 21 al 23 ottobre a Firenze e online. I nomi sono stati annunciati oggi con un comunicato stampa.

Il festival si presenta quest'anno con il titolo 'Queens & Peace' e verterà su temi come guerra e pace, potere e leadership, il corpo delle donne ancora una volta territorio di battaglia politica. Di guerra e del ruolo delle donne per la risoluzione di conflitti si parlerà con Jill Abramson, la prima donna a dirigere il New York Times e autrice del volume 'Mercanti di verità'. Ospite anche Ilda Boccassini, a Firenze nella sua prima intervista pubblica dopo l'uscita del suo libro 'La stanza numero 30'. A parlare del corpo delle donne dopo l'abolizione negli Stati Uniti della sentenza 'Roe v. Wade' che tutelava il diritto all'aborto sarà Alessandra Kustermann, per 43 anni primaria di ginecologia della Mangiagalli di Milano e fondatrice del primo centro antiviolenza pubblico in Italia.

Confermate anche le partecipazioni di Benedetta Barzini, icona della moda e della lotta per la parità di genere negli anni '70, di Giorgia Soleri, modella e scrittrice, autrice della raccolta di poesie 'La signorina Nessuno', in prima fila per la sensibilizzazione sul dolore cronico legato alla vulvodinia, e di Nadeesha Uyangoda, giornalista, contributor per Al Jazeera English, The Telegraph, Repubblica, autrice del caso editoriale 'L'unica persona nera nella stanza'. Non mancherà, infine, la rassegna Mappe - Libri al festival, un vero e proprio festival nel festival dedicato alle novità editoriali. Autrici internazionali e italiane faranno tappa a Firenze, dove si susseguiranno numerose presentazioni in anteprima nazionale.

