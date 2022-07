Sterpaglie in fiamme nel Fiorentino, uomo muore per malore

(ANSA) - LASTRA A SIGNA, 13 LUG - Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di un incendio di sterpaglie a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe un parente della proprietaria del terreno e sarebbe stato colto da un malore mentre, forse, cercava di spegnere le fiamme.

L'incendio ha coinvolto alcune rotoballe di fieno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale sanitario del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

