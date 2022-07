Mundial '82, amarcord striscione Pieve al Toppo a Madrid

(ANSA) - AREZZO, 10 LUG - "Quando rientrammo in Italia quello striscione lo avevano visto tutti e fu gioia nella gioia.

Eravamo partiti da Arezzo su un camper con 'ciccia' (carne da mangiare, ndr), spumante e tanta emozione, ritornammo avendo fatto diventare il nostro striscione un cimelio della vittoria".

Ricorda così uno dei protagonisti della storia dello striscione 'Supporters Pieve al Toppo', oggetto che nella storia è entrato per davvero perché inquadrato dagli obbiettivi di tv e macchine fotografiche benissimo durante la finale Italia - Germania dell'11 luglio 1982 al Santiago Bernabeu. Una delle immagini lo mostra sullo sfondo del gol di Altobelli. Era un lenzuolo di circa 20 metri che rese famosa la frazione alle porte di Arezzo rimanendo nell'iconografia mondiale del calcio. Lo striscione si è perduto nel tempo, chi lo mostrava allo stadio non ha più i 20 anni dell'epoca e qualcuno di loro purtroppo è deceduto. Ma il ricordo del manipolo di tifosi aretini andò in Spagna con quello stendardo vive sempre a Pieve al Toppo. I 'Supporters Pieve al Toppo' da ragazzi erano ultras dell'Arezzo, i loro nomi Lorenzo Sereni, Liviano Tani e Giuseppe Mencucci che, insieme all'ex giocatore dell'Arezzo Mauro Benvenuto e ad un quinto amico, erano andati in Spagna per vedere almeno una partita dell'Italia. A loro si aggiunsero Stefano Bichi, Angelo Frosini, Carlo Ricci, Claudio Guerrini e Dario Bonini. Tra loro Stefano Mencucci ricorda: "Eravamo giovani, fra i 24 e i 30 anni, partimmo in camper con lo striscione e con un bel rifornimento di carne visto che uno di noi era un macellaio, decidemmo di appenderlo sulla tribuna superiore del Bernabeu dove riuscimmo ad assistere alla finale". Il ricordo più bello? "Quel gol di Tardelli e la sua corsa - prosegue - pensavo di svenire. La festa fu incredibile anche perché lo striscione venne inquadrato e fato vedere più volte, lo avevano visto tutti, proprio tutti".

Il ricordo, a distanza di 40 anni, non si è sbiadito. E nonostante l'età non sia più la stessa, i superstiti della spedizione di Pieve al Toppo non hanno dubbi: "Un'emozione così forte che vaccina per sempre. Sarebbe da rifare subito, se si potesse". (ANSA).