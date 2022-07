Fiorentina: allarme rientrato, niente casi di positività

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Rientra l'allarme delle positività al Covid fra alcuni giocatori della Fiorentina, che da oggi hanno cominciato il raduno per preparare la nuova stagione. Lo rende noto la stessa società viola spiegando i risultati dei tamponi non sono validi in quanto il macchinario dell'istituto d'analisi preposto ha avuto problemi.

Quindi il tecnico Vincenzo Italiano, il suo staff e il primo gruppo di convocati viola (Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikonè, Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti) hanno dovuto effettuare nuovi tamponi il cui esito è atteso nella giornata di domani. (ANSA).