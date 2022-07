Empoli: dal Cagliari arriva Marin

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 05 LUG - Ancora una nuova ufficializzazione da parte dell'Empoli. Questa mattina era arrivata quella dell'olandese naturalizzato nigeriano Tyronne Ebuhei, in arrivo dal Benfica con contratto fino al 2025. Oggi pomeriggio ecco l'annuncio per il centrocampista romeno Razvan Marin, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. (ANSA).