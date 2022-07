Annullato concerto Rita Payes a Festival Colline

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - Il concerto di Rita Payes, previsto per oggi alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato) nell'ambito del Festival delle Colline, è stato annullato "per motivi legati allo stato di salute di alcuni componenti della band". E' quanto si spiega dall'organizzazione del festival la cui direzione artistica "sta lavorando per individuare una nuova data in cui recuperare il concerto. Pertanto al momento i biglietti restano validi per la nuova data che sarà annunciata a breve".

È possibile comunque, si spiega, "richiedere il rimborso del biglietto direttamente attraverso la piattaforma Dice con modalità che il festival comunicherà a breve". (ANSA).