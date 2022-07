Animale in superstrada, per evitarlo motoclista cade e muore

(ANSA) - LIVORNO, 03 LUG - Un motociclista di 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di ieri in incidente stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno in seguito a una caduta dopo che si è trovato di fronte un animale entrato all'improvviso in carreggiata. L'incidente è accaduto sul tratto Livorno Centro in direzione Firenze intorno alle 22.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito all'attraversamento di un animale in carreggiata, forse un capriolo, che non è riuscito a evitare, facendolo cadere. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs di Livorno, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Oltre al 118 è intervenuta la polizia stradale che ha deviato il traffico e avviato gli accertamenti per determinare la precisa dinamica dell'incidente. (ANSA).