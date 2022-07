In Toscana altri 4.527 positivi al Covid e 4 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 02 LUG - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 4.527, età media 48 anni, su 18.048 tamponi di cui 1.898 molecolari e 16.150 antigenici rapidi: di questi il 25,1% è risultato positivo (80,5% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo mentre aumentano i tamponi e scende il tasso di positività: nel precedente report i contagi erano 4.547 su 17.221 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 26,40% (81,8% sulle prime diagnosi). Dall'inizio della pandemia sono 1.221.652 i contagi in Toscana dove purtroppo oggi si registrano altri 4 decessi - tutte donne, età media 86,3 anni, residenti nelle province di Pisa (2), Lucca e Livorno - che portano a 10.191 i morti. Forte aumento poi dei ricoverati che sfiorano quota 500: sono 491, ben 42 in più rispetto a ieri, di cui 15 in terapia intensiva, 3 in più.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.151.241 (94,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 60.220, +5,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 59.729 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.151 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

Questo poi l'andamento della pandemia nelle singole province: Firenze registra 1.346 casi in più rispetto a ieri, Prato 269, Pistoia 306, Massa Carrara 206, Lucca 560, Pisa 528, Livorno 387, Arezzo 389, Siena 317, Grosseto 219. (ANSA).