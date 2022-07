Giochi: c'è Monopoly Forte dei Marmi a tiratura limitata

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Le 26 tabelle del famoso gioco da tavolo Monopoly cambiano faccia e si trasformano completamente per una speciale versione griffata Forte dei Marmi. A lanciare l'iniziativa l'imprenditore della multinazionale di giocattoli Dimian, Michael Rothling, che ha ottenuto la licenza dalla Hasbro e ha realizzato il progetto in versione charity. Infatti, parte del ricavato dalla vendita del gioco verrà devoluto in beneficenza a Misericordia e Croce Verde, associazioni di volontariato molto presenti nella località turistica. Su tabellone e caselle si trovano rappresentati tutti i luoghi più amati del Forte. Non mancano il Pontile ed il Fortino, valorizzando la rinomata località simbolo attraverso i suoi luoghi caratteristici. Anche le pedine classiche del Monopoly sono sostituite da segnapunti che hanno a che fare con il mare e la spiaggia come le ciabatte infradito, gli occhiali da sole, il gelato e altro ancora. L'edizione limitata del famoso gioco da tavolo è stata presentata all'Augustus Hotel & Resort dove è stato allestito un grande tappeto Monopoly 3x3 mt, esattamente una copia del piano di gioco della versione fortemarmina. La scatola è acquistabile in questi giorni nei negozi partner del progetto e sul sito dell'hotel. (ANSA).