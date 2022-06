Premio Fair Play Menarini, il 5 luglio un talk a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Per la prima volta il premio internazionale Fair Play Menarini, giunto alla sua 26/a edizione, si aprirà con un talk a Firenze: appuntamento il 5 luglio e vedrà protagonisti a Palazzo Vecchio i grandi campioni dello sport. L'iniziativa è stata presentata oggi a Firenze: il talk show 'I campioni si raccontano', nel Salone dei Cinquecento, sarà condotto da Ivan Zazzaroni, come preludio alla tradizionale serata di gala del 6 luglio, e alla cerimonia di premiazione il 7 luglio a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Da Federica Pellegrini a Ian Thorpe, da Roberto Donadoni a Casey Stoner, da Edwin Moses a Marcelo Bielsa, sono 16 in tutto i premiati di questa edizione, annunciati ufficialmente una settimana fa a Roma, durante la conferenza stampa nel Salone d'Onore del Coni. L'evento del 5 luglio sarà trasmesso in diretta su Rtv38, mentre la premiazione del 7 luglio sarà trasmessa live da Sportitalia, con la conduzione di Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano.

"Avremo campioni eccezionali che hanno saputo raggiungere grandi risultati sportivi attraverso i valori del fair play, e questi sono i valori che cerchiamo di promuovere", ha affermato Ennio Troiano, responsabile risorse umane del gruppo Menarini e membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, presentando l'iniziativa. "Abbiamo avuto anni difficili - ha aggiunto -, prima la pandemia, adesso la guerra, devo dire che siamo tutti molto provati. Ecco, il claim di quest'anno è sicuramente 'più fair play, meno guerra'". Il talk di Palazzo Vecchio "sarà un'occasione davvero bella per avere qui grandi campioni che raccontano non solo le loro gesta sportive, ma soprattutto la loro vita, e come si sono distinti per il loro impegno nella società civile", ha sottolineato Cosimo Guccione, assessore comunale allo sport. (ANSA).