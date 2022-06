Porti: Livorno, amplia calata Sgarallino per le grandi navi

(ANSA) - LIVORNO, 29 GIU - La piattaforma di attracco della Calata Sgarallino, nell'area passeggeri del porto di Livorno sarà ampliata per consentire lo svolgimento delle operazioni di attracco delle navi di ultima generazione. È quanto emerso oggi dal comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale in cui è stata presentata la proposta di adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore portuale. Si tratta di una modifica non sostanziale alle previsioni vigenti, spiegano dall'Authority, che consentirebbe alla società concessionaria, la Porto di Livorno 2000, di avviare a proprio carico i lavori di ammodernamento del Molo 62, oggi inadatto a ricevere le navi di ultima generazione, le cui rampe di carico e scarico hanno dimensioni maggiori rispetto a quanto progettato in precedenza.

I lavori da fare, per i quali si stima un costo complessivo di 2,5 milioni di euro, sono quindi stati considerati urgenti e devono essere avviati quanto prima, in previsione della messa in esercizio delle nuove unità, lunghe 230 metri e larghe 32.

L'ampliamento proposto garantirebbe un canale di ingresso alla Darsena Vecchia di larghezza pari a 16 metri (contro i 13,2 metri della condizione attuale). (ANSA).