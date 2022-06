Fresu porta a Fiesole Heroes, omaggio a David Bowie

(ANSA) - FIRENZE, 29 GIU - Paolo Fresu porta al teatro romano di Fiesole (Firenze l'1 luglio 'Heroes', omaggio a David Bowie.

Il celebre musicista interpreterà Bowie in compagnia di un cast "stellare con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer".

"Appena mi è stato proposto questo progetto (dal Comune di Monsummano Terme, nelPistoiese, dove nel 1969 Bowie fece, da perfetto sconosciuto, la sua prima apparizione italiana in pubblico) - racconta Fresu - mi sono sentito onorato ed emozionato. Ho deciso di mettere insieme una band unica, creata appositamente, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontane dal jazz. Credo che questo sia un grande valore. Avvicinarsi alla musica di David Bowie è una grande emozione e anche una straordinaria opportunità per tutti noi".

Fresu e soci hanno messo le mani su una trentina di pezzi, tra i quali Life on Mars, This Is Not America, Warszawa, When I Live My Dreams. Ogni membro della band ha dato il proprio contributo negli arrangiamenti, conferendo maggiore varietà e dinamicità al progetto. Petra Magoni, in quanto vocalist, gode della maggiore libertà, ma il concerto punta comunque sul gioco di squadra. Tornando alle parole di Fresu: "Bowie è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni".

