Avv. Biscotti, chiave mostro Firenze in atti processo Pacciani

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - "Negli atti del processo Pacciani e in quello sui compagni di merende c'è la chiave per la soluzione del caso": l'avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari di alcune delle vittime del 'mostro di Firenze commenta così la richiesta di avocazione dell'indagine avanzata dalla procura generale del capoluogo toscano. Lo fa in una dichiarazione all'ANSA. "Poiché ritengo discutibilissimi gli esiti di quei processi - sostiene l'avvocato Biscotti - ho la sensazione che ci vogliono impedire di accedere a quegli atti .

Si pensi solo alla storia del proiettile trovato nel giardino di Pacciani Una perizia (Minervini) mette in forte discussione 'il ritrovamento'. Noi vogliamo vedere tutti gli atti perché li c'è la verità degli otto duplici omicidi, verità a mio giudizio che non ha nulla a che vedere con istruttorie e sentenze fino ad ora conosciute". (ANSA).