Stagione Goldoni Livorno partirà d'agosto con Mascagni

(ANSA) - LIVORNO, 28 GIU - Partirà il 30 e il 31 agosto, nel segno di Pietro Mascagni, la stagione 2022-2023 del Teatro Goldoni di Livorno. Start con una particolarità: lo spettacolo inaugurale, 'Cavalleria rusticana', eccezionalmente sarà rappresentato non in teatro ma nel suggestivo scenario della Terrazza Mascagni, sul lungomare cittadino. Direttore Roberto Gianola, con Ort-Orchestra della Toscana, coro del Goldoni, regia Danilo Capezzani.

Un 'via' di un cartellone pieno di appuntamenti di lirica, prosa, concertistica e pure eventi. Dopo l'esordio estivo si torna naturalmente in teatro, ad ottobre, sul palco del Goldoni con Verdi e la Messa da Requiem per soli, coro e orchestra (11 ottobre, direttore Jeewoon Park) e a seguire con il 'Don Giovanni' di Mozart diretto dalla bacchetta 'rosa' nippo-tedesca Erina Yashima (21 e 23 ottobre). Poi tocca di nuovo a Mascagni a febbraio con "Le maschere" (10-11 febbraio, direttore Mario Menicagli), che visto il periodo di Carnevale prevede alla prima recita l'obbligo di maschera anche per il pubblico, per concludere a fine marzo con L'italiana in Algeri di Rossini (31 marzo-1 aprile) diretta da Marko Hribernik.

Anche la stagione di prosa si presenta con titoli di spessore per contenuti, regie e protagonisti, come il Cyrano de Bergerac (dicembre) con Arturo Cirillo o Aspettando Godot (10 gennaio) con Lello Arena, ma c'è pure Misery tratto dal romanzo di Stephen King con Filippo Dini, Arianna Scommegna, Carlo Orlando il 9 dicembre.

Tra le altre date, il 23 febbraio Pinocchio di Carlo Collodi con l'adattamento e regia di Maria Grazia Cipriani e il 3 marzo 'La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l'incanto del mondo', per la drammaturgia e regia Gioele Dix che ne è interprete con Valentina Cardinali.

La sezione eventi apre l'8 ottobre con Fiorella Mannoia in tour e annovera tra le date quelle di Virginia Raffaele il 14-15 ottobre, Marco Masini sabato 17 dicembre, uno Schiaccianoci il 18 dicembre per l'omaggio al balletto. La stagione è stata presentata dal sindaco e presidente della Fondazione Goldoni Luca Salvetti, dal direttore dell'ente Mario Menicagli, dal direttore artistico Emanuele Gamba e dal presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti. (ANSA).