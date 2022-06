Leonardo e il vino, spazio espositivo lo racconta a Vinci

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 28 GIU - È stato inaugurato a Vinci (Firenze) un nuovo spazio espositivo dedicato a Leonardo e al rapporto con il vino il territorio. L'iniziativa, che ha il nome di Leonardo Wine Genius, è promossa da Leonardo da Vinci Spa, società partecipata da Cantine Leonardo da Vinci e Caviro. Tali spazi, che stanno ospitando adesso una mostra interattiva dal nome 'Leonardo: Il dono della vigna', saranno ad accesso gratuito e aperti tutti i giorni. I visitatori, viene spiegato, potranno usufruire tra i vari servizi anche di un'area di degustazione vini. La mostra attualmente in corso è collocata in un'antica galleria che nell'Ottocento ospitava un museo del vino e ha lo scopo di raccontare la passione e l'amore di Leonardo per la viticoltura e il vino attraverso un intenso utilizzo di soluzioni multimediali. L'esposizione è stata allestita, in collaborazione con Giunti Editore e con la consulenza scientifica del professor Attilio Scienza, docente dell'Università degli Studi di Milano. (ANSA).