Codice giallo per temporali forti in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Codice giallo per temporali forti nella seconda parte della giornata di domani, martedì 28 giugno, sulle zone settentrionali della Toscana, in particolare Lunigiana e Garfagnana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile a seguito dell'arrivo di un fronte di aria più fresca in quota che porterà locali condizioni di instabilità anche sul nord della Toscana. Ai temporali potranno essere associati forti colpi di vento e grandinate. Altrove (Toscana centrale) colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Sempre domani sono possibili locali e temporanee raffiche di vento sulla costa centro-meridionale, sull'Arcipelago e in montagna. Attenuazione dei venti in serata. (ANSA).