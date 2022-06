Versiliana torna con 43 spettacoli, da Momix a Drusilla Foer

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 25 GIU - Da Drusilla Foer al musical Mamma Mia, dai Momix a Panariello, e ancora i Gemelli di Guidonia, Vittorio Sgarbi, Neri Marcorè, Matteo Bocelli, Michele Zarrillo, o Alessandro Orsini insieme a tante compagnie e artisti da vari paesi del mondo come Kenia, Armenia, Ucraina, e Stati Uniti. Sono alcuni dei protagonisti del cartellone estivo del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) che prevede 43 spettacoli a partire dal 10 luglio, tra prosa, danza, spettacoli di comicità, musical, e concerti.

Il festival amplierà il proprio perimetro e, novità di questa edizione, si articolerà su tre diversi palcoscenici, a partire dal grande teatro all'aperto "La Versiliana", tradizionale location degli spettacoli del Festival ampliato per ospitare fino a 2000 persone. Poi il "Giardino Barsanti" del Chiostro di Sant'Agostino, nel centro storico di Pietrasanta, dove per la prima volta il festival propone la nuova sezione "Versiliana Contemporary Theatre" dedicata al nouveau cirque, al teatro e alla danza contemporanea. Terza location il giardino del Palazzo Mediceo di Seravezza con una mini rassegna di teatro per bambini. "Il cartellone del 43mo anno del Festival è incentrato sulla multidisciplinarietà e sulla contemporaneità - spiega il consulente artistico Massimo Martini -. Il pubblico cerca nel teatro, oggi più che mai, una cultura che emozioni, nuovi linguaggi e nuovi interpreti. Non solo riflessione, ma anche leggerezza, ironia e innovatività è quello su cui ho puntato anche per la nuova sezione del Festival Versiliana Contemporary Theatre che, tra prosa, danza e circo contemporaneo, sarà una sorta di viaggio pieno di emozioni, e perché no anche di risate, nei nuovi linguaggi e nella nuova drammaturgia". Per il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti è "un Festival che continua a crescere e fa crescere non solo il prestigio e l'appeal turistico di Pietrasanta, ma della Versilia intera e si pone come presidio di garanzia, per qualità e occasioni di spettacolo, nella ricca estate toscana". (ANSA).