Pitti Bimbo: 2.100 buyer da 50 Paesi in edizione estiva 2022

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Per l'edizione estiva 2022 di Pitti Bimbo sono giunti a Firenze circa 2.100 compratori, di cui 850 dall'estero in rappresentanza di oltre 50 paesi. I 15 mercati esteri più presenti a Pitti Bimbo 95 sono Turchia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Polonia, Grecia, Olanda, Germania, Emirati Arabi, Corea del Sud, Francia, Stati Uniti, Bulgaria, Arabia Saudita, Russia. Così la fiera della moda bambino che si è chiusa alla Fortezza da Basso di Firenze. "Il primo bilancio di questo Pitti Bimbo è più che positivo - dice molto soddisfatto Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine - lo dicono i primi dati sull'affluenza finale, ma soprattutto i commenti che abbiamo raccolto tra i nostri espositori, che hanno presentato in totale 211 collezioni a questa edizione". Per Napoleone "sono andati bene tutti i principali mercati europei, molto bene Turchia e paesi del Medio Oriente, buoni i numeri da Stati Uniti e Corea del Sud e, nonostante tutto, è arrivato anche qualche importante compratore russo", e in generale sono venuti a Firenze "alcuni dei migliori compratori del mondo kidswear, motivati e intenzionati a far tornare i clienti nei loro negozi e department stores". (ANSA).