Maltrattamenti all'anziana madre, arrestate due sorelle

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Avrebbero maltrattato l'anziana madre, ottantenne: questa l'accusa che ha portato all'arresto di due sorelle, 54 e 41 anni, fermate dai carabinieri a Montemurlo (Prato) in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Prato: per entrambe le donne disposti i domiciliari in una casa diversa da quella dove vive la madre.

L'arresto, spiega l'Arma in una nota, è stato disposto "a fronte di un ultimo e gravissimo episodio verificatosi domenica scorsa in cui le due figlie avrebbero trascinato l'anziana madre per i capelli, percuotendola poi al volto con pugni" provocandole "un'emorragia congiuntivale ad un occhio. Lesioni per le quali" l'anziana, medicata in ospedale, è stata giudicata guaribile in sette giorni.

Quanto accaduto domenica scorsa, spiegano sempre i carabinieri, non sarebbe stato il primo episodio di maltrattamento subito dall'ottantenne, tanto che lo scorso febbraio c'era stato un primo provvedimento cautelare per le figlie: era stato loro imposto il divieto di avvicinamento alla madre, poi "revocato solo per consentire visite estemporanee, ma ancora efficace nella parte che ne vietava la coabitazione. A motivare il nuovo provvedimento di arresto, oltre alla gravità dell'ultimo evento, è intervenuta anche l'inottemperanza della precedente misura di divieto di coabitazione, risultato essere stato disatteso in quanto dagli accertamenti dei militari le due figlie si erano sistemate nuovamente a casa della madre".

Proprio per evitare il ripetersi dei maltrattamenti il giudice ha emesso un ulteriore provvedimento, disponendo gli arresti domiciliari. (ANSA).