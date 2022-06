Centenario Bolognini, a Pistoia si insedia comitato nazionale

(ANSA) - PISTOIA, 24 GIU - Esattamente a 100 anni dalla nascita di Mauro Bolognini, il 28 giugno, a Pistoia, sua città natale si insedierà il comitato nazionale per le celebrazioni del centenario del grande regista. A costituirlo il Centro Mauro Bolognini di Pistoia, il Comune di Pistoia, la Fondazione Caript, la Regione Toscana, la Fondazione Sistema Toscana, la Cineteca di Bologna ed il Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale di Roma. Le celebrazioni partiranno da Pistoia per poi estendersi a Firenze, Bologna e Roma: in programma un anno di convegni, proiezioni speciali, rassegne, restauri, pubblicazioni e incontri dedicati al maestro.

"Ricordare Bolognini è un dovere della città e dell'Italia intera - dichiara Roberto Cadonici, presidente del Centro intitolato al regista -. Stiamo cercando di farlo con l'aiuto di tutti gli enti che hanno costituito l'apposito Comitato, che ha lo scopo non solo di celebrare Bolognini, ma anche di organizzare e coordinare le manifestazioni che gli stessi enti sottoscrittori riterranno di promuovere nel corso di questo anno". Il fulcro delle celebrazioni sarà costituito da un convegno internazionale di studi sull'opera del maestro, che si aprirà nel giorno della ricorrenza, il 28 giugno, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale a Pistoia, per proseguire i suoi lavori il giorno successivo nell'Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, sempre a Pistoia. Parallelamente al convegno, due eventi collaterali: il 28 giugno alle 21.30 sempre a Pistoia, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini si terrà la proiezione del film 'Fatti di gente perbene'. La pellicola, che uscì in sala nel 1974, verrà proiettata anche a Firenze, Roma e Bologna. E poi dedicata alle foto dello stesso film ola mostra con gli scatti di Gianfranco Maria Lelj per 'Fatti di gente perbene', ospitata dal 28 giugno al 28 luglio alla Biblioteca San Giorgio. (ANSA).