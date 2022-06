Apre Chic Nonna Firenze, nuovo ristorante chef Vito Mollica

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Aprirà il 22 giugno 'Chic Nonna Firenze', nuovo ristorante gastronomico di Mine & Yours Group con lo chef stellato Vito Mollica a dirigere la cucina, nel Palazzo Portinari Salviati, edificio nel centro storico del capoluogo toscano voluto nella seconda metà del '400 dagli eredi di Folco Portinari, padre di Beatrice, la musa di Dante Alighieri.

Il nuovo locale sarà aperto solo la sera e aspira a diventare un punto di riferimento per l'alta cucina, attraverso un progetto di ristorazione improntato sul fine dining e su materie prime di eccezionale qualità. Sarà una cucina centrata sulla stagionalità e di matrice tradizionale, spiega una nota, ma che allargherà gli orizzonti grazie all'impiego di ingredienti selezionati fra le eccellenze locali e mondiali, dal pollo bianco del Valdarno al Patanegra spagnolo a lunghissima stagionatura.

Il menù è à la carte, con la possibilità di scegliere due percorsi di degustazione da cinque portate ciascuno. Ad accompagnare Mollica lo chef Rosario Bernardo e Paolo Acunto. In sala. servizio alla francese, semplice ed elegante e con un tocco di raffinata precisione orientale. La carta dei vini, curata dalla sommelier Clizia Zuin, è una collezione di circa 300 etichette tra brand storici e piccoli produttori, in grado di ricreare un ideale viaggio tra Italia e Francia.

Grande attenzione sarà data anche al momento conclusivo della serata, con una selezione di rari tè e una ricca carta di caffè di diversa provenienza e diversi metodi di estrazione.

Chic Nonna è stato progettato nel nucleo più antico del Palazzo, nella Corte degli imperatori arricchita con le volte affrescate da Alessandro Allori, uno dei protagonisti del Cinquecento fiorentino. I posti a sedere sono circa 55, suddivisi in cinque sale. Mine & Yours Group, realtà specializzata in luxury hospitality gestisce il brand targato Chic Nonna anche a Dubai, che vede sempre Vito Mollica a coordinarne la cucina. (ANSA).