Rogo vegetazione a Quercianella, domato con 2 elicotteri

LIVORNO, 19 GIU - Paura nel pomeriggio di oggi per un incendio di vegetazione a Quercianella (Livorno) in localita' Paolieri. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con diversi mezzi e due squadre e due elicotteri che dopo circa un'ora e mezza di lavoro sono riusciti a spegnere le fiamme.

Sono in corso le operazioni di bonifica. Un principio di incendio nella stessa zona era già stato domato nella serata di ieri dai vigili del fuoco, probabilmente originato da un mozzicone gettato nella vegetazione sul retro di un posteggio.

