Gas: Piombino, protesta in 100 barche contro rigassificatore

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 18 GIU - Circa 2.000 persone sono scese in piazza a Piombino (Livorno) mentre altre erano su un centinaio di imbarcazioni nelle acque del golfo per dire no al rigassificatore che il Governo intende collocare nel porto.

Sul palco è intervenuto anche il sindaco Francesco Ferrari che alla luce dell'incontro di venerdì, a Firenze, con il commissario Eugenio Giani, ha ribadito le ragioni del 'no' alla scelta del governo. "Il nostro 'no' al rigassificatore a Piombino - ha detto il sindaco Ferrari - è un 'no' convinto, non è dettato da un vezzo o da egoismi, ma da un'infinità di ragioni oggettive che ci fanno dire che sarebbe una scelta sciagurata.

Ieri abbiamo preso atto di una decisione già presa. Ma la piazza di stamani che è quella che più ci rappresenta dice 'no', e stamani continua a dire 'no'. I cittadini di Piombino continuano a dire 'no' al rigassificatore. I cittadini della Val di Cornia e dei paesi limitrofi dicono 'no'. I cittadini di Follonica dicono 'no'. E con loro dicono 'no' le istituzioni e i sindaci di questi Comuni". (ANSA).