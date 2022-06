Da Galleria Accademia video 'David 140 anni in ottima forma'

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Con il video 'David 140 anni in ottima forma' si racconta, in modo divertente e ironico, la storia del capolavoro di Michelangelo e del personaggio biblico che raffigura. Il corto animato, spiega la Galleria dell'Accademia di Firenze che custodisce l'opera, sarà online dal 20 giugno su Accademia online.

L'iniziativa nasce in occasione di 'David 140', il programma di eventi proposti per festeggiare il David e i 140 anni dall'inaugurazione della Tribuna della Galleria, avvenuta il 22 luglio 1882. Non tutti sanno, spiega il museo, che Il David, campione di bellezza, dal fisico statuario, con addominali a tartaruga perfetti, nonostante i suoi 518 anni, tutte le mattine, prima che il museo apra ai visitatori, si sottopone un duro training fisico. I suoi coaches sono i Prigioni che lo allenano quotidianamente. E per fortuna da 140 anni è stato posto al sicuro dalle intemperie nella Galleria sotto la Tribuna, appositamente concepita dall'architetto Emilio de Fabris, con un lucernario a cupola molto innovativo che conferisce un'illuminazione naturale. Il video racconta così la routine all'interno del museo e la storia dei capolavori che lì dentro sono ospitati per cercare di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo e più vasto. (ANSA).