Uffizi, busto di marmo entra in collezione ritratti epoca romana

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Un busto in marmo che ritrae un personaggio pubblico sconosciuto, risalente alla seconda metà del primo secolo a.C., entra nella collezione nella raccolta dei ritratti di epoca romana delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

L'opera, testimonianza degli anni di Giulio Cesare e Ottaviano, che era in vendita, è stata segnalata da Michele Bueno, funzionario archeologo della soprintendenza fiorentina al ministero della Cultura, che ha esercitato il diritto alla prelazione. Dal 15 giugno, quindi, il busto è esposto agli Uffizi, al secondo piano della Galleria delle statue e delle pitture.

Il museo fiorentino annuncia anche che dal 17 al 19 giugno tornano le Giornate europee dell'Archeologia: le Gallerie, oltre che con questa acquisizione vi partecipano presentando un progetto dedicato alle acconciature di famose imperatrici: da Livia, moglie di Augusto e modello di tradizione, alle principesse Flavie, simbolo dello stile della nuova dinastia, passando per Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio e zia di Marco Aurelio. "Celebriamo queste giornate europee dell'archeologia in maniera 'classica' - spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt - esponendo un'importante opera, da pochi giorni diventata patrimonio pubblico e 'anticlassica', dedicando alcuni video alla realizzazione di pettinature delle più celebri imperatrici romane. La ricerca, condotta da ragazzi delle scuole superiori sotto la direzione di studiosi degli Uffizi, avvicina l'antichità ai giorni nostri, invitando tutti a guardare con occhi nuovi e curiosi opere che altrimenti sarebbero appannaggio degli addetti ai lavori". (ANSA).