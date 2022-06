Pitti Uomo: star Nba Jaren Jackson Jr,collezione con Mauna Kea

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - La stella Nba dei Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr il 15 giugno a Firenze ha lanciato la caspule collection Jaren Jackson Junior x Mauna Kea, proprio grazie alla collaborazione con il brand Mauna Kea. Si tratta di una linea di 33 pezzi, che mixano gli elementi tipici del Dna Maura Kea con riferimenti al mondo del basket.

Il risultato sono capi estremamente ricercati con trattamenti e tinture speciali, come il degradé e lo stone-washed, realizzati ispirandosi alle silhouette e ai dettagli classici del mondo dell'Nba, ovvero il fit oversize. Il dettaglio iconico della collezione è la stampa 'Trip J': l'acronimo delle iniziali del nome completo del giocatore, Jaren Jackson Junior, diventa motivo di collezione in abbinamento alla parola 'Trip', che ricorda 'triple' (tre volte in inglese) ma anche 'trip', ovvero viaggio, un tema da sempre caro al brand Mauna Kea.

"Nella collezione volevo realizzare t-shirt particolari, caratterizzate da quei dettagli che uso nella vita di tutti i giorni - ha spiegato il campione Nba -. Non è una collezione che possiamo associare alla parola sport, ma è una collezione per tutti i giorni. Mi sono appassionato da subito al brand Mauna Kea perché mi piace molto lo stile streetwear, i colori, i lavaggi degradé e la vestibilità. Mi piace la sensazione di indossare capi confortevoli, ma con un forte contenuto moda".

