Covid: Toscana, altri 4 morti e 1.739 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Altri 1.739 nuovi casi (età media 48 anni, rapporto positivi/tamponi 16,56% in calo dal 18,28% del giorno prima) e altri quattro morti per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state a Lucca, Livorno, Arezzo e Siena e portano il totale a 10.134 deceduti dall'inizio della pandemia.

Coi nuovi casi salgono a 1.167.901 i positivi totali (+0,1% sul giorno precedente. I guariti - che sono stati 630 nelle 24 ore con tampone negativo - crescono dello 0,1% e raggiungono quota totale 1.131.715 (96,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 26.052 (+4,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 228 (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -0,4%) di cui 14 in terapia intensiva (+1 persona il saldo pari al +7,7%). Le altre 25.824 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi (+1.106 su ieri, pari al +4,5%).

