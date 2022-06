In Toscana 434 nuovi casi Covid e 2 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 434, età media 47 anni, su 2.546 test di cui 432 tamponi molecolari e 2.114 test rapidi, dati inferiori rispetto a ieri quando i casi erano stati 1.035 su 7.038 test. Il tasso dei nuovi positivi oggi però sale al 17,05% (66,0% sulle prime diagnosi): ieri era del 14,71% (58,6% sulle prime diagnosi). In totale a oggi i contagi da inizio pandemia sono 1.163.981. Si registrano poi altri 2 decessi - 2 donne, con un'età media di 78,5 anni, residenti in provincia di Firenze e Pistoia - che portano il totale a 10.128.

Risalgono sopra quota 200 i ricoverati: sono 219, 22 in più rispetto a ieri, di cui 13 in terapia intensiva (stabili).

Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.129.458 (97% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 24.395, -1,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 24.176 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (311 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 87 casi in più rispetto a ieri, Prato 21, Pistoia 45, Massa Carrara 34, Lucca 66, Pisa 59, Livorno 42, Arezzo 40, Siena 15, Grosseto 25. (ANSA).